Fipe | a 5 anni dalla nascita chiudono 4 | 6 imprese su 10

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 2023 fa registrare un incremento delle nuovenel settore della ristorazione (+6,5% rispetto al 2022) a testimonianza della vitalità del settore ma su questo fenomeno si allunga, tuttavia, l'ombra dei tanti insuccessi imprenditoriali che caratterizzano la ristorazione italiana. Il tasso di sopravvivenza delleindica che ad appena cinquecessano l'attività 4,6su 10 senza alcuna differenza tra il comparto dei ristoranti e quello del bar. Lo indica il Rapporto Ristorazione 2024 diConfcommercio. Nel 2023, si contano 331.888attive nei servizi di ristorazione, in leggera contrazione sull'anno precedente (-1,2%). Di queste, 132.004 svolgono attività di bar (-3%), 195.471 sono ristoranti e attività di ...

