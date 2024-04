Fioretto | al via i campionati del mondo Cadetti e Giovani “Riyadh 2024”

(Di giovedì 11 aprile 2024)– Parte la spedizione mondiale deischermidori italiani in Arabia Saudita. Domani (venerdì 12), inizia il torneo globale deischermidori “”. Dopo i trionfi nell’Europeole tenutosi a Napoli, l’Italia mira a distinguersi anche sui terreni mondiali, dove gli Stati Uniti partono da tempo come favoriti, dopo la loro vittoria nell’edizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Coppa deldi, super Italia anche nelle prove a squadre del Cairo Martina Batini e Francesco Ingargiola conquistano l’argento al Grand Prix di Shanghai Torneo delle Regioni Baseball/Softball: ecco le sedi e il logo dell’edizione Piemonte ...

