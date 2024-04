Fiorentina-Viktoria Plzen in tv | data | orario e diretta streaming ritorno quarti Conference League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024)torneranno in campo giovedì 18 aprile alle ore 18.45 per la sfida dideidi finale di2023/2024 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Davanti al proprio pubblico i Viola cercheranno di blindare la qualificazione, nella speranza di ripetere il percorso della passata stagione, quando arrivarono in finale nella competizione salvo poi arrendersi al West Ham. La squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, ma non dovrà sottovalutare le avversarie, a cominciare dallo spigoloso. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che insu NOW e Sky Go. SportFace.