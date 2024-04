Fiorentina | solo 0-0 in casa del modesto Viktoria Bisognerà vincere al Franchi per andare in semifinale Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non segna, la, nemmeno contro la difesa, per nulla granitica anche se piuutosto rude, delPlzen. Lo zero a zero non guasta nulla: basterà trovare, giovedì 18 aprile al, quel gol che stasera, in questa andata dei quarti di Conference, non è stato trovato. Non è una novità per la squadra di Italiano: abituata all'ossessivo possesso palla che non si traduce nella verticalizzazione giusta verso la porta. "Questi siamo", ripete sempre l'allenatore. Magari provasse qualche volta a cambiare qualcosa. Senza Bonaventura (bloccato da un ginocchio malmesso), la squadra perde grinta e spinta a tre quarti