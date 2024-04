Fiorentina | occhio al Viktoria Plzen | sei clean sheet nelle ultime sei gare europee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sul braccio di Miroslav Koubek c’è la scritta “– 2014/15”. Un souvenir eterno del titolo nazionale conquistato nella stagione 2014/15, in quella che fu la seconda avventura sulla panchina del club ceco per l’allenatore classe 1951. Nel 2023 Koubek è tornato e ha regalato alla squadra il primo quarto di finale in una competizione Uefa. Si incrociano così i cammini di, pronte a scendere in campo stasera per l’andata dei quarti di Conference League. Alla vigilia del match, il tecnico ha fatto la conta degli assenti: non pochi. “Abbiamo problemi di infortuni, tutte le squadre ne hanno a questo punto della stagione. Il mio motto è: se siamo in 11, possiamo giocare”. E ancora: “Laè favorita, non ci sono dubbi. Loro giocano in Serie A, ...