Fiorentina | Italiano incita la squadra | in finale per Joe Barone

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laquesta sera in campo contro il Viktoria Plzen: le parole di Vincenzoper caricare laLaquesta sera scende in campo per l’andata dei quarti didi Conference League contro il Viktoria Plzen. Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultimo allenamento di ieri Vincenzoha voluto arringare la