Fiorello sul futuro di Amadeus | «Ci sarà un comunicato Rai | non è facile comunicare quello che devono comunicare»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Viva Rai2 Ilprofessionale diè ormai un argomento all’ordine del giorno. Il contratto che lega il conduttore alla Rai è in scadenza eche sembrava fino a poco tempo fa un matrimonio sereno e duraturo non è più così scontato., che evidentemente sa ma non può dire, annuncia l’arrivo di unda Viale Mazzini. “CiunRai (…) Lo stanno preparando, perché non è micache, non è facilissimo“ dichiara lo showman a Viva Rai2, con i suoi soliti modi scanzonati (che nascondono però sempre verità), in merito al destino di. Una cosa è ...