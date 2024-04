Fiorello sul caso Amadeus | “Ci sarà una dichiarazione Rai | non è facile comunicare quello che devono comunicare Se va via lui | vado anche io? No”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Va via o non va via? C’è un accordo con Warner Discovery per sbarcare sul Nove oppure no? Seguirà le orme di Fabio Fazio? Ciun contro-Festival? Il mercato televisivo è in subbuglio sul destino die sui suoi rapporti con la Rai. Al centro c’è una trattativa per un contratto che scade ad agosto con la presentazione dei nuovi palinsesti che si terrà ai primi di luglio. Ma nessuno sa ancora come finirà. A fare un po’ di chiarezza, sempre con un filo di ironia, ci pensa l’amico fraterno del conduttore. “CiunaRai: non èche– dichiara lo showman siciliano durante la diretta mattuttina di ‘Viva Rai2’ – Non ...