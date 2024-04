Fiorello su Amadeus | “Ci sarà una dichiarazione Rai | non è facile comunicare quello che devono comunicare”

(Di giovedì 11 aprile 2024)su: “CiunaRai” Il probabile addio dialla Rai non lascia indifferente, amico e collega del conduttore, che tra il serio e il faceto continua a parlarne a Viva Rai 2. Nel corso della puntata in onda nella mattinata di giovedì 11 aprile, infatti, lo showman siciliano ha dichiarato: “CiunaRai: non èche”. “Non posso dire niente perché ciun comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà – scherza– ‘alla prova del Nove?’ ...

