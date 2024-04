Fino a 5mila euro per le risposte giuste al quiz della patente | 35 indagati Dai suggerimenti al “pacchetto completo | il sistema scoperto a Chinatown

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano – L'unità investigazioni e prevenzionepolizia locale di Milano ha concluso in questi giorni un'indagine durata circa due anni per contrastare il fenomeno delle cosiddette 'patenti facili'. Al termine delle indagini coordinate dalla procuraRepubblica di Milano, dipartimento II, il gip ha emesso un ordine di custodia cautelare domiciliare a carico di una donna cinese, ritenuta il dominus e organizzatore delfraudolento, nonché diversi decreti di perquisizione a carico degli altri soggetti. L'ambito di intervento è stato il quartiere di, dove alcuni cittadini di stranieri, prevalentemente di nazionalità cinese, si sono affidati a vari soggetti dediti ad agevolare in modo illecito il superamento dell'esame teorico per ladi guida ...