(Di giovedì 11 aprile 2024)per i. Ladi S.E. Monsignor: “Signore della Vita, avvolgi tutti noi, ma anche- oso dire- chi ha causato tanto male con la sua condotta scellerata, nel manto della tua Misericordia”. “Non sono con voi fisicamente perché impegnato a Roma con i vescovi campani, ma lo sono spiritualmente e con tutto il cuore”. E’ quanto espresso dall’Arcivescovo di Salerno--Acerno, S.E. Monsignor Andrea, nel messaggio letto ieri sera, mercoledì 10 aprile, a, in occasione dellaorganizzata in onore di Francesco Pastore e Francesco Ferrara, i dueche, nella notte tra sabato e ...

Tempo di lettura: 3 minutiUn lungo corteo di cittadini, sindaci del salernitano, Autorità civili e militari, scossi e in lacrime , insieme ai familiari dei due carabinieri pugliesi uccisi nel ... (anteprima24)

Fiaccolata per i Carabinieri vittime dell’incidente a Campagna: la preghiera dell’Arcivescovo Bellandi - Fiaccolata per i Carabinieri vittime dell’incidente a Campagna. La preghiera di S.E. Monsignor Bellandi: “Signore della Vita, avvolgi tutti noi, ma anche- ...zon

A Campagna migliaia di persone per la Fiaccolata in ricordo dei Carabinieri Pastore e Ferraro - Un lungo e silenzioso corteo composto da migliaia di persone ha partecipato alla Fiaccolata organizzata per ricordare il Maresciallo Francesco Pastore ed il Carabiniere Francesco Ferraro, i due milita ...ondanews

Carabinieri morti, a Campagna una Fiaccolata dei bambini per ricordare le due vittime - Stampa Ancora lacrime, ancora tristezza, ancora un momento di ricordo dei due carabinieri morto in un incidente nella serata di sabato tra Campagna ed Eboli mentre, in servizio, stavano pattugliando i ...salernonotizie