Festival di Cannes | di Sorrentino l’unico film italiano in gara Fremaux | E’ di grande bellezza e forza visiva

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Dopo un deviazione su altri supporti, la serie tv, con ‘The Young Pope’, nonché il suosu Napoli realizzato per i nostri amici di Netflix (‘E’ stata la mano di Dio’, ndr.), Paolotorna con unsempre girato a Napoli, Parthenope”, ha annunciato Thierry Frémaux, rivolgendosi alla stampa francese e internazionale riunita questa mattina al cinema Ugc-Normandie di Parigi, per gli annunci della Selezione Ufficiale sulla Croisette. Il delegato generale del– quest’anno in programma dal 14 al 25 maggio – ha aggiunto che Parthenope è la “storia di una ragazza il cui problema nella vita è di essere giovane e bella, mentre vorrebbe venire considerata per altro rispetto alla”, ha affermato il francese, secondo cui ildiè ...

