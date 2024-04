Festa di fine Ramadan nella Chiesa cattolica | Canosa di Puglia | bufera sul parroco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laal servizio dell'Islam per il. I più oltranzisti la leggeranno così, e forse chi parla di parla di passaggio dal "relativismo" al "declino culturale" non ha tutti i torti. E' destinata a far rumore la decisione di undidi, in provincia di Bari, di concedere i locali della parrocchia ai fedeli musulmani per celebrare ladel, laislamica che da giorni sta tenendo banco nell'agenda italiana, a partire dalla scelta di una scuola di Pioltello di chiudere per venire incontro la 40% di studenti stranieri e in particolare, appunto, fedeli di Allah. "So che vuol dire sentirsi soli. Conosco il vuoto che crea l'assenza di un saluto o di una mano a cui aggrapparsi. Ecco perché ...