Ferrari | Leclerc | “Mi manca la vittoria | pronti a lottare già in Cina”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Mila, mi interessa quella, il secondo posto non piace a nessuno, in, se dovesse esserci l’opportunità di vincere, per me sarà importante sfruttarla”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Charles, a margine della presentazione della sua attività imprenditoriale con il lancio del suo gelato. “L’inizio di stagione è stato molto positivo, c’è ancora tanto da fare, non ci si può rilassare e anzi la spirale positiva ci motiva ancora di più, nelle ultime due qualifiche ho fatto più fatica, per questo abbiamo lavorato molto a Maranello in questi giorni, l’obiettivo è farsi trovareine prendere più punti possibili”, conclude il monegasco. SportFace.