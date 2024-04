Femmina di cane pastore maremmano incinta impiccata | Aidaa denuncia l' uccisione

I cani in cerca di famiglia a Firenze nel mese di aprile - Anche per il mese di aprile torna l'appuntamento su Firenzetoday in collaborazione con Oipa con gli annunci degli amici a quattro zampe che sono in cerca di adozione e soprattutto amore. Questo mese ...firenzetoday

Trecate, operativo il cane molecolare della polizia locale - É entrato in servizio negli scorsi giorni il cane molecolare della polizia locale di Trecate.novaratoday

cane rapito da un cinghiale a Tivoli, Gastone è tornato a casa dopo 24 ore: ha difeso la sua famiglia ed è stato attaccato - Malconcio e impaurito, ma tornato a casa. Il Gastone, il Jack Russell portato via sabato da un cinghiale dopo aver reagito per difendere la sua famiglia umana con cui stava passeggiando ...ilmessaggero