Fedez pronto per il Coachella | dopo Miami sbarca a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baciil Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionemesi di attesa,ha finalmente detto la sua durante l’intervista a Belve; la puntata ha già totalizzato un record di visualizzazioni, raggiungendo picchi di visualizzazioni mai visti prima. A qualche giorno di distanza dall’intervista, gli hashtag #, #ChiaraFerragni e #Belve continuano a dominare le classifiche. Ma in seguito alla puntata, proprio ieri il rapper ha deciso di volare a Los. Nessun ritorno in Italia, almeno per il momento, perche sembra volersi tenere lontano ancora un ...