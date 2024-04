(Di giovedì 11 aprile 2024)pubblica uno scatto in cui comparedialdell’hotel scelto per soggiornare ain attesa del Coachella. L’artista si diverte a provocare, poi aggiunge: “Scusate, ho sbagliato foto”.

Fedez nudo di fronte al balcone a Beverly Hills, la nuova vita da single dopo Chiara Ferragni - Fedez pubblica uno scatto in cui compare nudo di fronte al balcone dell’hotel scelto per soggiornare a Beverly Hills in attesa del Coachella ...fanpage

Fedez nudo sulla terrazza: «Buongiorno stelline», la foto Instagram scatena i fan - Fedez appare nudo su Instagram, senza pudore. Il rapper, dopo aver trascorso una mini vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, è volato nuovamente negli Stati Uniti, questa volta la ...ilmattino

Fedez e il ritorno alle origini: si fotografa nudo - Il rapper sembrerebbe aver cambiato drasticamente la sua narrazione social, tornando a essere il Fedez di qualche anno fa ...today