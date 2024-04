Federazione vieta ad atleti transgender di partecipare a competizioni internazionali

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un ‘no’ secco e diretto dellaalla possibile partecipazione deglia ogni competizione internazionale Il tema deinegli sport è uno dei più delicati del momento. Il timore di poter infastidire la sensibilità delle persone è la prima preoccupazione che allontana la questione da una soluzione definitiva. Da una parte c’è chi fa finta di nulla, per evitare di finire al centro delle critiche, e dall’altra chi, invece, al silenzio preferisce l’azione e si disinteressa delle possibili conseguenze. Tra questi rientra laInternazionale del Netball, la quale ha scelto di seguire una nuova linea politica che bandisce i giocatoridalle. Questa volontà, spiegata nel ...

Una questione di bpm - Le autorità della repubblica della Federazione russa intendono vietare la musica troppo lenta o troppo veloce, ma non è ancora chiaro come vogliano farlo. Addio ‘Imagine’ e ‘Hotel California’rollingstone

La Cecenia vieta la musica troppo lenta e troppo veloce - Ascolta - Basta techno, dance, house, si balla solo a ritmo ceceno. La repubblica di Cecenia, che fa parte della Federazione russa sta cercando di reprimere l’influenza occidentale giudicata inquinante bandendo ...informazione

Perché la Cecenia ha vietato la musica "troppo lenta e troppo veloce" - Stop alle canzoni considerate troppo lente o troppo veloci. D'ora in poi, in Cecenia - Repubblica che fa parte della Federazione Russa - il ritmo di tutti i brani prodotti nel Paese dovrà essere compr ...informazione