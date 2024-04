Fedeli giunti anche dalla Svizzera | L’integrazione è fondamentale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le celebrazioni della fine del Ramadan hanno confermato, ancora una volta, il grande apprezzamento deiislamici per il centro saronnese di via Grieg. Né il maltempo né il traffico praticamente paralizzato hanno fermato iche dalle province di Monza, Milano, Varese, Como e in alcuni casihanno voluto partecipare al momento di preghiera e riflessione guidato dall’imam Najib al Bared. I responsabili della struttura hanno fatto davvero il possibile per gestire l’afflusso organizzando due momenti di preghiera, alle 7,30 e alle 8,30, ma le presenze sono state comunque migliaia. Dalle 7 in via Grieg si sono radunate famiglie e gruppi di giovani pronte a scambiarsi gli auguri e a fare foto ricordo incuranti della pioggia e della grande confusione. La tettoia all’esterno del centro ha fornito un ...