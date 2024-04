FANTACALCIO | EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 32 | Marcus Thuram

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sinceramente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:Pronto, mister? Buongiorno.Oh, ciao Massimiliano, come stai?Bene, grazie.Allora. Dimmi, volevi parlarmi.Eh sì mister volevo capire come fare per la prossima. Abbiamo il Cagliari…Eh quelli adesso stanno girando bene. Hanno battuto pure quegli altri, quelli