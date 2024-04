Fanno pagare 5mila euro per le risposte al quiz della patente | tra i 35 indagati anche un vigile urbano

Ordinare del cibo a casa? Ottima idea se non si ha voglia di cucinare e nemmeno di uscire dalla propria abitazione. Ma cosa succede se il fattorino tarda troppo? Questo è il quesito con cui ha ... (ilfattoquotidiano)

«Le Veline sono una tassa da pagare al varietà ma non fanno più ascolto, perché sono ripetitive. Per questo ho eliminato alcuni stacchetti. Mi piacerebbe avere Fiorello in conduzione ma non per una ... (liberoquotidiano)

Nordio: 'due italiani su tre non si fidano dei magistrati' - e dei politici invece: ... soggetti che rappresentano il potere per eccellenza nel nostro paese, quali banche, comuni o grosse aziende che fanno capo a soggetti appartenenti, che rischiano di pagare ingenti somme in caso di ...

Bollette, ho provato a tornare dal mercato libero dell'energia a quello tutelato: un calvario: ...costi "occulti" e se vanno in difficoltà perché non sanno rispondere - mi è capitato - fanno cadere ... quindi praticamente appannaggio solo di chi se lo può permettere: comunque non è giusto pagare 10, ...