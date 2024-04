Fango | massi e valanghe Sembra inverno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sassi sulla strada, chiude la strada statale 470 "della Valle Brembana e del Passo San Marco dal km 76.400 al km 76.450 in entrambe le direzioni". Le forti piogge della nottata hanno causato il distacco di alcuni grossiche hanno invaso la carreggiata, almeno parzialmente, senza tuttavia coinvolgere nessun veicolo. D’altronde in questo periodo di gente su questa strada ne passa veramente poca perché il passo San Marco, posto a 1992 metri sul livello del mare e tratto che collega Morbegno con Bergamo, è chiuso, come ogni anno, da ottobre fino a maggio. Il tratto in questione è posto 1 chilometro dopo l’abitato di Albaredo San Marco e quindi la chiusura, come ci ha detto il sindaco Patrizio Del Nero, "Riguarda solo due residenti. Nella zona dove si è verificato il distacco di alcuni sassi, costringendo a chiudere il tratto di strada, nei mesi di maggio e giugno ...

