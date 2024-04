False prescrizioni per indebiti rimborsi | sospesi un medico e un farmacista

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoI carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni) di Taranto hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale ionico, su richiesta della Procura, con la quale è stata disposta l’applicazione di una misura cautelare personale interdittiva, per 4 mesi, nei confronti della titolare di una farmacia della provincia di Taranto e di undi base convenzionato con l’Asl di Taranto, ritenuti responsabili in concorso di truffa aggravata e continuata e falso inmediche. Contestualmente il gip ha disposto la chiusura della farmacia per la stessa durata dell’interdizione. L’attività d’indagine, originata dal sequestro di farmaci privi di fustella (bollino a lettura ottica), eseguito presso la farmacia oggetto d’investigazione, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di una ...