Fallout – Streaming

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 aprile 2024) Guarda ora tutti gli episodi completi della serie tvingratis e in HD in italiano su Prime Video. Con la possibilità di guardarla inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Prime Video Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Autore: Geneva Robertson-Dworet, Graham WagnerInterpreti e personaggi: Ella Purnell (Lucy), Aaron Moten (Maximus), Walton Goggins (Cooper Howard)Musiche: Ramin DjawadiStudio: Kilter Films, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, Amazon MGM StudiosRete: Prime VideoData di uscita: 10 aprile 2024 – in corsoStagioni: 1 (in corso)Numero di episodi: 8 (in corso)Durata episodi: 60 minPaese: Stati ...