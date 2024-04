Fallout serie TV | Todd Howard non voleva saperne | poi è scattata la scintilla

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel giorno di lancio dellaTV disu Amazon Prime Video le attenzioni di tutti i fan del videogioco e degli amanti del cinema è sul lavoro di adattamento dal titolo di Bethesda. Le recensioni parlano di un prodotto ben realizzato, che rende omaggio alle atmosfere videoludiche e che dimostra l’attenzione posta nel lavoro congiunto di produttori e responsabili di Bethesda. Parlandone con IGN,ha ripercorso la strada che ha condotto alle riprese e alla pubblicazione dellaTV. A quanto pare, erano anni che si parlava di una simile operazione, che si è concretizzata solo ora. È una cosa a cui ho detto no per tipo un decennio. Tuttino fare unao un film sue io dicevo “non so”. Non me la sentivo. A ...