Fallout | la serie tv ispirata ai videogame arriva sul piccolo schermo | vi sveliamo com’è

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo il successo di The Last of Us, sembra proprio che per i prodotti tratti dai videogiochi sia iniziata un’epoca d’oro. Ultima dimostrazione è l’arrivo disu Amazon Prime Video,tvalla celebre saga videoludica creata da Bethesda e ambientata in un universo apocalittico, dove i sopravvissuti all’olocausto nucleare si trovano a fare i conti con radiazioni, bande criminali che scorazzano per le città e pericolosissimi mutanti nati a seguito delle esplosioni. Gli sceneggiatori hanno lavorato per inserire gli episodi nel continuum già tracciato dai videogiochi, così da far sembrare lail naturale proseguimento di quanto visto durante i titoli usciti negli ultimi anni. Un’idea che ha funzionato, tirando le somme, decisamente bene. Creata dagli autori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, ...