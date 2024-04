Fallout | la recensione | il deserto dei morti viventi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) La serie:, 2024. Creata da: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner. Cast: Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Michael Emerson, Matt Berry. Genere: drammatico, fantascienza, western. Durata: 60 minuti ca. /8 episodi Dove l’abbiamo visto: su Prime Video (screener), in lingua originale. Trama: 219 anni dopo un disastro nucleare, una giovane esce dal rifugio antiatomico in cui è cresciuta e parte alla scoperta di un mondo mutato. A chi è consigliato? Agli appassionati del genere post-apocalittico, e a chi vuole avvicinarsi al mondo disenza per forza conoscere il videogioco. Dopo l’exploit di Westworld, che ha riletto in chiave seriale la fantasia di Michael Crichton su HBO, Jonathan Nolan e la compagna Lisa Joy sono tornati con un’altra avventura per il piccolo schermo, questa volta su Prime ...