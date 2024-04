Fallout è la riprova che le serie tv tratte dai videogiochi sono bellissime

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) The Last of Us ha fatto scuola, ma ora ha un grosso concorrente sul fronte dei migliori adattamenti diper la tv:, il live action Amazon Prime Video dal gioco di ruolo post-nucleare apparso per la prima volta venticinque anni fa. Uno show dal budget molto elevato che ha già anche un secondo rivale (Halo, sviluppato per Paramount+, che ha appena chiuso la sua seconda stagione). Si tratta di un progetto che ha richiesto molto tempo per lo sviluppo e finalmente vede la luce l'11 aprile 2024. Il primo gioco, uno squallido RPG dall'alto che nel 2023 sente tutto il peso dei suoi anni, è stato pubblicato nel lontano 1997. Da allora, laha subito cambiamenti radicali, passando a metà degli anni 2000 dagli sviluppatori originali Interplay ai creatori del famoso Skyrim di Bethesda. Il primo titolo moderno, ...