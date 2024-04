Fallout 4 | annunciata la data d’uscita dell’upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bethesda Game Studios ha annunciato ladell’aggiornamento gratuito di4, rivelando che questo update sarà disponibile suXS e PlayStation 5 dalla giornata del 25 Aprile 2024, consentendo ai possessori del gioco di giocare il titolo a 60 FPS ad una risoluzione maggiore rispetto al passato. Il publiser americano ha aggiunto che questo nuovo aggiornamento gratuito include delle applicazioni native per PlayStation 5 eXS, le due modalità grafiche Performance e Qualità, nonché tutta una serie di miglioramenti e correzioni della stabilità, volti a rendere l’esperienza di gioco decisamente più godibile per i fan. Bethesda Game Studios ha inoltre affermato che anche i giocatori in possesso di una PS4 oOne ...