(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano –vuole. “Come non lo so, ma diventerò". L’ex agente fotografico, 50 anni appena compiuti, si è lasciato andare con i cronisti in Tribunale a Milano, prima dell'udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi. “Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente ilperUsa, come non lo so, ma diventerò".è ottimista: “Sono ancora qui, ogni giorno in Tribunale. Oggi è una udienza importante, ...

Noto per la sua schiettezza e per il suo non avere peli sulla lingua, Fabrizio Corona è nuovamente tornato al centro dell’attenzione. A far discutere sono state le recenti rivelazioni che l’ex ... (dailynews24)

“Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso”. ... (sportface)

Fabrizio Corona rivuole il passaporto: “Voglio diventare famoso negli Stati Uniti” - L’ex agente fotografico ha parlato in Tribunale a Milano in attesa dell’udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e ...ilgiorno

Fabrizio Corona, "fuga" in America: «Rivoglio il passaporto. Vado lì e divento famoso» - Fabrizio Corona e il sogno americano. L'ex re dei paparazzi, che è tornato in Tribunale a Milano per l'udienza che dovrà decidere se disporre per lui la ...leggo

Corona: 'Rivoglio il passaporto per diventare famoso in Usa' - "Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso". (ANSA) ...ansa