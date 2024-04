Fabbricante di lacrime | recensione no spoiler dello young-adult Netflix

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nica è rimasta orfana quando era soltanto una bambina, in seguito a un drammatico incidente automobilistico nel quale persero la vita i suoi genitori, provocato dall’improvvisa comparsa di un lupo in mezzo alla strada. La bambina viene così affidata alla cure dell’orfanotrofio Grave gestito dalla crudele Miss Margaret, la quale pretende da tutti il rispetto assoluto delle regole, all’insegna del motto “onore, rispetto e obbedienza“. Trascorre il tempo e Nina arriva a compiere diciassette anni; proprio quando pensava che per lei ormai fosse troppo tardi, riceve la visita di una coppia che intende adottarla per superare la scomparsa del loro amato figlio; poco prima di partire verso la sua nuova casa, i novelli genitori notano anche il talento musicale di Rigel, un suo coetaneo nella sua stessa condizione, e decidono di avviare le pratiche per chiederne l’affidamento. La ragazza si ...