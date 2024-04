F1 | morto a 86 anni Ted Toleman fondatore del team che lanciò Senna

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Lutto nel mondo della F1. E’all’età di 86Teddell’omonima scuderia, che ha corso nel circus dal 1981 al 1986, prima di essere ceduta al marchio Benetton. Lafu la prima monoposto in F1 di Ayrton, con cui il pilota brasiliano conquistò 3 podi. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

O.J. Simpson , ex stella del football americano e attore, si è spento a 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. La notizia della sua morte, avvenuta il 10 aprile, è stata resa pubblica ... (nicolaporro)

È morto O.J. Simpson dopo una battaglia contro un tumore alla prostata. aveva 76 anni. l'ex giocatore della NFL è ricordato soprattuto per il processo riguardo al duplice... (ilmattino)

Incidente centrale Suviana, i vigili del fuoco: "Le vittime hanno provato a scappare" - Sei morti, cinque feriti e un disperso: è questo l'ultimo bilancio, a giovedì 11 aprile, della tragedia alla centrale elettrica Enel di Suviana (BO).youmedia.fanpage

morto O.J. Simpson, l'ex campione di football aveva 76 anni - Da tempo era malato di cancro. Nel 1994 fu accusato dell'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown e dell'amico Ronald Goldamn. A dare la notizia della sua scomparsa la famiglia con un… Leggi ...informazione

Silvia Moroni muore a 46 anni, lascia il marito e 2 bimbi: «La diagnosi sbagliata e il melanoma nascosto per anni» - Una dolorosa perdita a Sassoferrato, in provincia di Ancona. Niente da fare per Silvia Moroni, maestra e mamma di due bambini, morta a soli 46 anni a causa di una terribile ...leggo