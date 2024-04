F1 | Futuro Alonso fra Aston Martin | Red Bull o ritiro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il pilota spagnolo ha scartato l'opzione Mercedes MADRID (SPAGNA) - Dove correrà Fernandonel 2025? In tanti se lo chiedono, l'ex ferrarista ha di fatto scartato in Giappone la possibilità di sostituire Hamilton in Mercedes non ritenendolo un vero passo avanti, e allora? Secondo il "Mundo Dep