F1 | Ferrari | il 2024 a confronto con la stagione precedente

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il quarto Gran Premio della, ospitato all’ombra dei fiori di ciliegio di Suzuka, ha offerto interessanti indicazioni sulle prestazioni dellae delle diverse monoposto rispetto alla. In occasione dell’evento nipponico, diverse scuderie hanno presentato i primi aggiornamenti significativi, con particolare rilievo per Aston Martin e Red Bull, con quest’ultima confermandosi come la squadra di punta, sebbene lasia riuscita a tenere il passo dei campioni in carica. La compagine di Maranello, con la sua SF-24, ha dunque confermato di aver compiuto un notevole balzo in avanti, riducendo significativamente il divario rispetto alla Red Bull rispetto alla gara di settembre scorso occorsa nella terra del Sol Levante, confermando il valore del ...