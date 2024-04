F1 | Alonso rinnova con l’Aston Martin | ”Qui per restare”

Fernando Alonso ha rinnova to il contratto fino al 2026 con l’Aston Martin , rinunciando quindi a un passaggio in Red Bull o Mercedes nella prossima stagione. L’annuncio del rinnovo è arrivato tramite ... (ilnapolista)

F1 | Rinnovo Alonso con Aston Martin: “Darò tutto per vincere il campionato” - L'Aston Martin ha annunciato a sorpresa il rinnovo di Fernando Alonso, il quale si lega con un contratto pluriennale al team di Silverstone. In sella alla verdona da inizio 2023, il due volte campione ...f1grandprix.motorionline

F1. Fernando Alonso rinnova con Aston Martin: “Sono qui per restare” - Fernando Alonso ha rinnovato con Aston Martin con un accordo pluriennale in attesa del 2026, quando il team di Lawrence Stroll verrà motorizzato da Honda ...automoto