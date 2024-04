F1 | allarme sulle monoposto del 2026? Dati al simulatore allarmanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’indiscrezione arriva Motorsport.com e si parla di futuro della F1. Come è noto, nelvi sarà un cambio importante dal punto di vista tecnico, con vetture diverse dotate di power unit di nuova generazione. Ebbene, stando a quanto riportato dalla testata in questione, ci sarebbero delle problematiche di non poco conto sui progetti. Le simulazioni indicherebbero un comportamento anomalo delle macchine: quando il motore è alla massima potenza e l’alettone posteriore è nella configurazione di minor carico, lesarebbero molto difficili da gestire, portando anche testacoda in pieno rettilineo. Una maniera per mantenere la stabilità dell’auto sarebbe quella di avere uno stile di guida piuttosto conservativo, si legge. Vedremo a questo punto se il tutto sarà confermato e come si agirà per prevenire criticità di questo genere. La F1 va in cerca ...