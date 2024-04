Ey | le aziende italiane accelerano sulla transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nonostante il contesto geopolitico incerto oltre il 60% dellenon ha interrotto i piani di sostenibilità e il 15% ha accelerato laa modelli di business più sostenibili. E quanto emerge dalla nuova edizione dello studio EY "Seize the Change" secondo la quale l'80% circa delleintervistate ha previsto un piano di sostenibilità con obiettivi specifici, dato superiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. L'87% delleconsidera la sostenibilità come un fattore di vantaggio competitivo; il 65% ha definito obiettivi e relative azioni per mitigare il cambiamento climatico, a fronte del 38% dell'anno 2022. Le azioni più significative avviate sono legate alla riduzione delle proprie emissioni e alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quasi il ...