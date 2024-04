Ex Milan | Arrigo Sacchi fa un passo indietro | barare? Non parlavo dell’Inter

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ex allenatore delha voluto chiarire le sue parole su chi vince barando e ha negato di riferirsi all’Inter Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di. L’ex allenatore del, in occasione della presentazione del suo libro ‘Il Realista Visionario’, tenutasi a Jesi, aveva parlato della situazione economica delle società e dicendo a chiare lettere che vincere facendo dei debiti equivale a. E in molti hanno visto un chiaro riferimento all’Inter. Dopo il caos mediatico che ne è scaturito,ha voluto chiarire il senso delle sue parole, rilasciando una dichiarazione all’ANSA. L’ex tecnico ha precisato che nel corso della presentazione ha raccontato un aneddoto che riguardava una ...

Milan , l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha dato dei consigli a Pioli : ecco cosa deve fare per arrivare in fondo all’Europa League Archiviata la 29esima giornata del campionato, la stagione ... (dailymilan)

Milan , l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi è tornato nuovamente a parlare del futuro di Stefano Pioli: ecco le sue dichiarazioni… In questa stagione, uno dei temi che più ha toccato l’ambiente ... (dailymilan)

Sacchi disse: "Era convinto che gli italiani fossero tutti ignoranti. Gli risposi testuali parole" - In un'intervista al Corriere della Sera di qualche mese fa l'ex ct del Milan aveva parlato di una delle leggende del calcio mondiale.areanapoli

Damascelli risponde alle accuse di Sacchi: «Anche il suo Milan era indebitato, ma…». Le parole del giornalista - Damascelli risponde alle accuse di Sacchi: «Anche il suo Milan era indebitato, ma…». Le parole del giornalista Tony Damascelli ha risposto alle accuse di Arrigo Sacchi sulla situazione debitoria dell’ ...milannews24

Sacchi: "Mia affermazione non riferita all'Inter, di cui non mi interessa niente" - Arrigo Sacchi, attraverso una nota rilasciata all'Ansa, ha voluto precisare il senso delle sue parole: 'Non erano assolutamente riferite all'Inter'.areanapoli