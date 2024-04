(Di giovedì 11 aprile 2024) Sperperare il proprio patrimonio si può, ma non al punto da non potere assolvere agli obblighi familiari (ossia l?di mantenimento per la ex) e da pesare sulla...

Ex marito spende troppo per mantenere l'amante: la Cassazione impone un tutore per assicurare l'assegno all'ex moglie - Sperperare il proprio patrimonio si può, ma non al punto da non potere assolvere agli obblighi familiari (ossia l’assegno di mantenimento per la ex) e da pesare ...ilmattino

La leggenda di Ca’ Dario, il palazzo maledetto da 18 milioni di euro che nessuno vuole. Lo storico Zorzi: “Non c’è nessuna maledizione” - Raul Gardini, suicidatosi nel 1993, è stato l’ultimo proprietario. Da allora è in vendita ma, secondo la vulgata, sarebbero troppe le morti sospette di chi lo ...repubblica

Voto di scambio, un b&b; in corso Vittorio Emanuele a Bari per l’assessore di Grumo e le escort. “Una l’ha fatta assumere...” - Nicola Lella, di Grumo Appula, è in carcere per la vicenda del voto di scambio. Dalle intercettazioni sembra coinvolta anche una ragazza minorenne ...bari.repubblica