Europei di ginnastica artistica a Rimini | gli azzurri puntano al titolo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci saranno tutti i migliori, dal 24 aprile al 5 maggio a, dove i padiglioni della Fiera ospiteranno i campionatidi: prima le gare maschili, poi quelle femminili, con le squadre dell’Italia che hanno già il pass per le Olimpiadi e possono cercare le medaglie. Il presidente Gherardo Tecchi è ottimista: “Siamo forti, possiamo puntare in alto, a fare bene nella terra di Romeo Neri e Alberto Braglia”. Il capo di gabinetto della Regione Gianmaria Manghi dà il via ad un anno di grandi appuntamenti sportivi che culmineranno nelle prime tappe del Tour de France.

La Serie A1 di Ginnastica artistica ripartirà da Ravenna, dove domenica 7 aprile andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. La stagione prosegue in terra romagnola dopo ... (oasport)

Rimini , 11 aprile 2024 - Ci sono voluti 15 anni di attesa per un grande evento sportivo, che torna in Italia in occasione di una prestigiosa manifestazione. I padiglioni della Fiera di Rimini si ... (ilrestodelcarlino)

