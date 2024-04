Europee | Santoro contro Gualtieri per l’«ostruzionismo» alla raccolta firme | «Mi sono pentito di averlo votato» – L’intervista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Se un partito, alle ultime elezioni parlamentari, ha ottenuto almeno un seggio con il proprio simbolo in una delle due Camere, si considera «esonerato» dper le. Tutti gli altri soggetti politici che intendono portare dei propri candidati a Strasburgo, invece, devono affannarsi con banchetti, gazebo e porta a porta: servono 75 mila sottoscrizioni. Micheleè a buon punto, la sua lista Pace terra dignità ne ha ottenute 40 mila. «Siamo moderatamente ottimisti sull’esito della. Sta andando bene», racconta a Open. Poco prima del, il giornalista ha presentato una diffida nei confronti del Comune di Roma e del sindaco Roberto. «Hanno 24 ore per sbloccare la situazione e rendere possibile la ...

Due sono le principali notizie false diffuse a seguito della strage al Crocus City Hall di Mosca, entrambe create in ottica anti Ucraina. La prima riguarda un deepfake realizzato per attribuire ... (open.online)

“Non corro, ma sarò vicina a Michele Santoro e mi impegnerò nel suo movimento a favore della pace“. A parlare è Jo Squillo , conduttrice tv, cantautrice e attivista, celebre – tra le altre cose – per ... (ilfattoquotidiano)

«Il “democratico” Instagram ha blocca to la mia attività sulla mia pagina. Senza alcun preavviso, senza alcuna comunicazione». Lo annuncia su X Nicolai Lilin , lo scrittore russo naturalizzato ... (open.online)

Europee, Santoro: già 40 mila firme per la lista Pace Terra Dignità. “Sicilia ci aiuti per raggiungere quota 75 mila” - “La buona notizia è che ad oggi abbiamo raccolto 40.000 firme, più della metà di quelle che servono”: ...corrieretneo

Sbarramento Europee 2024: soglia 4%, quali partiti rischiano/ Sondaggi politici: Calenda e AVS ko, Renzi… - Soglia sbarramento al 4% agita le Elezioni Europee 2024: sondaggi politici Euromedia, oggi chi rimarrebbe fuori Calenda, AVS, De Luca, Renzi ...ilsussidiario

“Pace, terra e dignità “: anche a Bra è possibile firmare per la lista di Santoro - “PACE, TERRA, DIGNITÀ“ è il nome della lista che si presenterà alle prossime elezioni Europee e che avrà come primo candidato il giornalista Michele Santoro, insieme a Raniero La Valle, ex parlamentar ...ideawebtv