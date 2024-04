Europa League | Milan-Roma | De Rossi pronto ad un altro derby | ma i bookie puntano sui rossoneri

Nove partite, è questa la striscia aperta di risultati utili consecutivi per il Milan contro la Roma, squadre che si affrontano però per la... (calciomercato)

Milan-Roma, quarti di finale di Europa League: dove vederla in chiaro e streaming - Milan-Roma è la partita in programma stasera, 11 aprile, valida per i quarti di finale della UEFA Europa League 2023/2024. L'incontro di andata si gioca a Milano, ecco come sarà possibile seguire ...movieplayer

Capello: "Milan-Roma Una finalista di Europa League esce da qui" - Pioli e De Rossi guidano due squadre di grande qualità, ma anche la testa può fare la differenza. Tutta da vedere la sfida nella sfida tra Leao e Dybala ...gazzetta

MILAN - Furlani: "Siamo in un buon momento, ad aprile le gare sono tutte importanti" - Giorgio Furlani, a.d. del Milan, ha parlato a margine del pranzo Uefa tra i club, prima della gara di stasera con la Roma in Europa League. Queste le sue parole: “Le partite in Europa sono sempre emoz ...napolimagazine