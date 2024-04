Europa League | Milan-Roma 0-1 | gol di Mancini decide andata quarti di finale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Lavince 1-0 in casa delnell'deididi. Il primo round del derby italiano si colora di giallorosso grazie al gol di. La formazione di De Rossi si avvicina alla semi: giovedì prossimo, all'Olimpico, lapuò accontentarsi di un pareggio. Il verdetto dei primi 90 minuti matura al termine del match che lacomincia col piede sull'acceleratore. I giallorossi gestiscono il possesso del pallone, con una manovra articolata che ruota attorno ai movimenti e ai tocchi di Dybala. Ilchiude i varchi e prova a conquistare campo: al 9' Reijnders va al tiro, Svilar è attento. ...

