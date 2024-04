Europa League | l’Atalanta è uno spettacolo ad Anfield | 0-3 al Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Se è un sogno, non svegliate Bergamo.compie una autentica impresa e vince, anzi domina, l’andata dei quarti di finale dicontro il. Trascinata da uno straordinario Scamacca, la Dea espugnacon un sonoro e rotondo 0-3, con una doppietta di Scamacca, destro nel primo tempo e sinistro nel secondo, più il tris di Pasalic in contropiede nel finale. Partita di grande spesso dei nerazzurri che hanno retto il ritmo inglese, giocato all’europea, con aggressione e coraggio, ma anche con qualità e trame senza chiudersi a riccio dietro. La personalità della squadra di Gasp ha fatto la differenza per reggere l’urto iniziale e mettere un sassolino negli ingranaggi di Klopp, il quale non ha trovato soluzioni utili a partita in ...