Europa League La Roma domina a San Siro | Mancini schianta il Milan

(Di giovedì 11 aprile 2024)o, 11 aprile 2024 – Lasbanca Sannella semifinale d’andata di. Un gol di, che ci ha preso gusto dopo il derby, affonda il. Prestazione sontuosa dei giallorossi cheno in lungo e in largo. Soffrono solo gli ultimi 15 minuti, dove Giroud va ad un passo dal pareggio, ma la traversa spegne i sogni rossoneri. Tra una settimana il ritorno allo stadio Olimpico. (Foto: X @OfficialAS

Roma, De Rossi: «Lukaku straordinario oggi, sul Milan…» - Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo l’andata dei quarti di Europa League contro il Milan. Tutti i dettagli Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Roma, ...calcionews24

Pioli è sicuro e non ha paura della Roma: “Questa squadra può sistemare le cose al ritorno” - Pioli non è preoccupato per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma dopo la sconfitta casalinga del Milan per 1-0 nella partita ...fanpage

Nel primo episodio dubbio il Var non può intervenire, nel secondo il controllo al video non corregge la decisione arbitrale - Nel primo episodio dubbio il Var non può intervenire, nel secondo il controllo al video non corregge la decisione arbitrale ...gazzetta