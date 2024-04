Eurolega | per la Virtus Bologna | sfida decisiva col Baskonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile – Non è uno scontro da dentro o fuori, visto che entrambe le squadre sono sicure di partecipare ai prossimi play-in, ma è unache vale tanto per l’una e per l’altra contendente., che domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena, chiude la prima parte didi bianconeri bolognesi e dei baschi, è uno scontro diretto che assegna l’ottavo posto in classifica e il considerevole vantaggio di avere 2 anziché 1 opportunità di giocarsi l’accesso ai playoff veri e propri della massima manifestazione continentale per club. Vincere ladi domani vale l’ottava posizione con la chance di giocarsi col Maccabi a Belgrado chi vince vai ai playoff, chi perde invece affronta la vincente dello spareggio tra nona e decima, col vantaggio del fattore ...