Eurocup femminile | che festa a Londra! Le London Lions ribaltano il Besiktas 81-70 e conqusitano la coppa

(Di giovedì 11 aprile 2024) The biggest night of British Basketball si è conclusa davvero con un finale da sogno. Una Copper Box arena gremita ha dato il suo benvenuto alle due squadre che si giocavano la decisiva gara di ritorno della finale dierano entrambe determinate a scrivere un nuovo tassello della propria storia, ma alla fine a spuntarla è stata la squadra londinese che si è imposta per 81-70 ribaltando lo svantaggio di 7 punti della gara di andata. Una finale incredibile con un’atmosfera incredibile che asi ricorderà per lungo tempo., che serata per leribaltato 81-70 Crediti foto:Women TwitterMai nessuna squadra britannica ...

