Eurocamera, 'l'aborto sia tra i diritti fondamentali Ue' - Il diritto all'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue: è quanto chiede l'Eurocamera con una risoluzione approvata con 336 voti favorevoli, 163 contrari e 39 astensioni. (ANSA) ...ansa

FdI ha votato sì a gran parte del Patto Ue sui migranti - (ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - Fratelli d'Italia all'Eurocamera ha votato a favore in sette votazioni su dieci sui testi del Patto di migrazione esprimendosi in maniera contraria solo sul regolamento su ...gazzettadiparma