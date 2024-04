Esquilino – Controlli dei Carabinieri | Una denuncia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Agenzia Nova) – Idella Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei militari di altre compagnie del Gruppo Roma, del Nucleo Cinofili e del Nas, hanno svolto un ampio servizio di controllo straordinario nella zona Termini e aree limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Al termine delle attività 1 persona è statata a piede libero e due sanzionate in via amministrativa. Identificate, in totale, 95 persone ed eseguito verifiche su 38 veicoli. Nel corso dei, ihannoto alla Procura della Repubblica un 40enne di nazionalità filippina, con precedenti, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente “shaboo” e di un bilancino ...