(Di giovedì 11 aprile 2024) Al momento tre gli operai morti accertati, si cercano ancora 4 dispersi Continuano anchele ricerche dei 4 dispersi nell', avvenuta nella centrale a Bargi, nei pressi del lago dinel bolognese. Ieri le operazioni erano state sospese perché l'acqua all'interno continuava a salire e non c'erano le condizioni di sicurezza per intervenire.

La tragedia è avvenuta durante la messa in esercizio della turbina , una fase delicata che precede il collaudo vero e proprio. Quanto accaduto sarebbe legato alla manutenzione straordinaria e non a un ... (tg24.sky)

Esplosione di Suviana , si cercano i dispersi. Avanzata una prima ipotesi sulle cause del disastro: potrebbe essere esploso un alternatore Ancora drammatiche le ricerche all’interno della centrale ... (361magazine)

Esplosione Suviana, si indaga per disastro e omicidio colposo. Sindacati oggi in piazza - Nell'Esplosione 3 operai sono morti e 5 sono stati feriti riportando gravi ustioni. Rabbia dei sindacati che per oggi, giovedì 11 aprile, hanno indetto a Bologna una giornata di sciopero generale di 8 ...adnkronos

Tragedia Suviana, un collega di Genova: "Salvo perché in mutua" - L’uomo è operaio per l’azienda Enigineering automation srl, con sede a Mele. Ci sarebbe dovuto essere anche lui nella centrale idroelettrica insieme ai suoi colleghi, tutti deceduti, Vincenzo Franchin ...primocanale

Suviana, ancora 4 dispersi: si indaga per disastro e omicidio colposo - Parte l'indagine sulla strage di Suviana mentre riprendono le ricerche dei 4 operai ancora dispersi all'interno della centrale idroelettrica di Enel Green ...lapresse